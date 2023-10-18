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18 Октября , 11:10

В Башкирии работают волонтёры театра

В Стерлитамаке приобщать горожан к театральному искусству помогают волонтёры.

В Башкирии работают волонтёры театра
В Башкирии работают волонтёры театра

Первая встреча волонтёров нового сезона, организованная Русским драматическим театром совместно с АНО КЦ "Территория театра", состоялась в кинокомплексе «Кинопорт».

Опытные добровольцы рассказали новичкам о том, что им предстоит делать, Актёр Владислав Петухов провел мастер-класс, а начальник отдела по молодёжной политике Альбина Бикметова рассказала о жизни молодежи Стерлитамака, о том, где зарегистрироваться волонтёрам, чтобы получать баллы от полезных дел и участия в мероприятиях, и как воплощать свои идеи при помощи грантов.

Стать волонтером театра может каждый, кому уже исполнилось 16 лет. Волонтёр театра – это человек творческий, ответственный, влюбленный в театр и готовый посвящать ему себя и своё время.

Театр же откроет таким людям свои двери в закулисье, окунёт в работу, заботу и общение с творческими людьми. Волонтером театра можно стать, написав на почту театра [email protected]

Автор:Екатерина Яковлева
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