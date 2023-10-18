В Башкирии в черте города замечена куница

Чаще всего причиной такого появления диких животных становится поиск пищи
Дикие животные всё чаще оказываются рядом с людьми. Чаще всего причиной становится поиск пищи. В столице Башкирии была замечена куница, которая вела себя достаточно спокойно на дереве, растущем рядом с многоэтажкой.
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