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18 Октября , 18:33

В Башкортостане автомобилисты активно переходят на природный газ

Башкортостан является одним из лидеров по развитию газомоторного топлива, которое считается намного экологичнее и выгоднее, чем использование бензина.

В Башкортостане автомобилисты активно переходят на природный газ
В Башкортостане автомобилисты активно переходят на природный газ

Одним из плюсов эксперты называют тот, факт, что сегодня на территории республики действует 51 АГКС. Также на сегодняшний день Башкортостан занимает 2 место по их количеству после Ростовской области.

Кроме того, использование природного газа в виде топлива для автомобилей намного экономичнее и к тому же экологичнее.

"Голубое" топливо имеет большие перспективы развития. Например, к 2040-му году в России возможно потребление газмоторного топлива в районе от 100 до 250 млрд кубометров. Этот показатель за период первого полугодия текущего года равен 720 млн кубометров.

Фото: ufa-tr.gazprom.ru

 

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