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19 Октября , 15:28

Президент РФ Владимир Путин пригласил спортсменов мира поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе

ХI Международный  форум «Россия — спортивная держава» в настоящее время  проходит в Перми.

А в следующем году планируется провести его  в столице Башкирии. Когда Глава государства обратился с приветственными словами к участникам форума, он подчеркнул, что в следующем  году время проведения форума совпадёт с  празднованием  450-летнего  юбилея Уфы.  Следовательно, гости форума смогут увидеть праздничную юбилейную программу и  познакомятся с культурой "самобытного, очень интересного и многообразного региона России».

Глава Башкирии Радий Хабиров также присутствует на открытии форума в Перми. 

Источник: ИА "Башинформ"

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"Стерлитамакский рабочий"

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