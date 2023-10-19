Президент РФ Владимир Путин пригласил спортсменов мира поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе

А в следующем году планируется провести его в столице Башкирии. Когда Глава государства обратился с приветственными словами к участникам форума, он подчеркнул, что в следующем году время проведения форума совпадёт с празднованием 450-летнего юбилея Уфы. Следовательно, гости форума смогут увидеть праздничную юбилейную программу и познакомятся с культурой "самобытного, очень интересного и многообразного региона России».

Глава Башкирии Радий Хабиров также присутствует на открытии форума в Перми.

Источник: ИА "Башинформ"