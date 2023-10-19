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19 Октября , 10:57

Стерлитамакскую семью Ахмеровых из Башкирии признали одной из победительниц во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Вручены награды

Стерлитамакскую семью Ахмеровых из Башкирии признали одной из победительниц во Всероссийского конкурсе «Семья года»
Стерлитамакскую семью Ахмеровых из Башкирии признали одной из победительниц во Всероссийского конкурсе «Семья года»

Буквально вчера в столице России награждены  победители  Всероссийского конкурса «Семья года». Среди 85-ти лучших – Ахмеровы, приехавшие из посёлка Рощинского. Родители трудятся в сфере культуры. Анна Сергеевна преподаёт детям музыку, Рустам Расулович возглавляет Дворец культуры.

 «Семья — хранительница традиций» - в этой номинации победили наши земляки.

Они рассказали «Башинформу» о радости и гордости во время выступления за республику, знакомстве с другими уникальными семьями-победителями, концерте с участием звёзд российской эстрады.

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