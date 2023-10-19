Стерлитамакскую семью Ахмеровых из Башкирии признали одной из победительниц во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Буквально вчера в столице России награждены победители Всероссийского конкурса «Семья года». Среди 85-ти лучших – Ахмеровы, приехавшие из посёлка Рощинского. Родители трудятся в сфере культуры. Анна Сергеевна преподаёт детям музыку, Рустам Расулович возглавляет Дворец культуры.

«Семья — хранительница традиций» - в этой номинации победили наши земляки.

Они рассказали «Башинформу» о радости и гордости во время выступления за республику, знакомстве с другими уникальными семьями-победителями, концерте с участием звёзд российской эстрады.