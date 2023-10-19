В Башкирии сняли фильм о буллинге

Слоган фильма – «Добро пожаловать в мир школьных проблем», но кино не о школе, а о нас с вами. В каких семьях мы живём и растим своих детей? Как относимся друг к другу? И что может побудить нас вести себя не как в мире диких зверей, а по-человечески? Над этими и другими вопросами зритель обязательно задумается.

– Идея снять фильм о буллинге появилась у меня несколько лет назад, когда ленты соцсетей стала заполнять информация о том или ином городе, где в школе ребенка довели до предела, - говорит режиссёр фильма Павел Ильин. - Мысль снимать фильм по какому-то конкретному случаю я отбраковал сразу: я против жестокости. Шло время, я вижу похожие ситуации по всей стране. В голове бурный мозговой штурм, но нет ключевой сцены, задающей стиль всей работы. Летом 2020 года я стою перед светофором на Колхозном рынке. Мимо меня пробегает подросток, вроде ничего необычного. Вдруг в голове собираются полноценные эпизоды, с общей структурой (кстати, эта сцена вошла в фильм). На эмоциях звоню Юлии Белиховой: «У меня есть идея для фильма! Его можно показывать детям старших классов». Нам важно, что благодаря фильму зритель начнет диалог с собой и с окружением. Тема школьной травли очень больная.

– Фильм снят в этом году и уже нашёл своего зрителя, - говорит продюссер картины Юлия Белихова. - Он оценён на международных кинофестивалях за границей и России: LifeStyleCinema «Актуальный сценарий» (г. Уфа), Skey-Cinema «Лучшая региональная кинокритика» (г. Москва), Student World Impackt Film Festival (США), Lift- Off Global Network (Англия). Также им можно насладиться в «Кинопоиске», просто набрав название фильма. Фильм содержит ряд символических и прямых указаний на причины буллинга, освещает тему деструктивного поведения школьников. Простыми словами – это большая проблема общества, и мы обязаны ей заниматься: это наши дети, наше будущее. Ведь каждый может столкнуться с этой ситуацией. А если ее замалчивать, то может произойти самое страшное, как это было 11 мая 2021г в г. Казани, в гимназии № 175, где погибли дети и были пострадавшие. Поэтому я считаю своим долгом, осветить эту тему, и как можно профессиональнее воздействовать на сообщество путём психологического вмешательства. На премьере фильма будут присутствовать психологи из Республиканского Молодежного психологического центра, которые вместе с ребятами разберут по полочкам эту ситуацию с насилием в школе.

Как выжить в классе, похожем на зверинец, стать человеком и повлиять на то, чтобы люди были людьми? Слово юным актёрам, исполнителям главных ролей:

– У меня нет единого ответа, но у меня есть совет: никогда не будь терпилой, – говорит Артём Ильин.– Если тебя обзывают, не молчи и ответь. Если тебя бьют – бей в ответ. Самое главное, не принимай все слова всерьёз. Если человек издевается над слабым, значит он ещё более слабый.

– Мой личный рецепт основывается на таких вещах, как уважение друг к другу, взаимопомощь и понимание, – говорит актёр Владимир Жилкин. – Всегда в жизни есть люди, которые, думают примерно как ты. Они найдутся и поддержат тебя в трудной ситуации, подскажут выход из неё. Настоящие друзья всегда на твоей стороне, независимо от того, что ты решил.