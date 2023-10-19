В Башкирии в уникальной лаборатории исследуют качество тканей для изготовления одежды

Предприятие занимается исследованиями на базе Уфимского центра стандартизации и метрологии, а часть оборудования для разработок собрана в Нефтекамске. Российское современное оборудование ни в чем не уступает зарубежному.
Лаборатория пока не получила аккредитацию и ведет исследования на бесплатной основе для своих заказчиков. Но после аккредитации специалисты будут работать не только с сырьем, но и с готовыми изделиями. Например, проверять качество одежды для школьников, которая должна соответствовать требованиям безопасности.
Глава республики Радий Хабиров отметил, что аньше по таким вопросам специалисты должны были ездить в Москву.
Также лаборатория позволит производить оценку соответствия качества и цены импортной продукции.
25-26 октября на ВДНХ-Экспо в Уфе на форуме «Легпром» можно будет увидеть сам процесс испытаний.
Фото: телеканала БСТ