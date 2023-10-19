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19 Октября , 09:59

В Башкирии в уникальной лаборатории исследуют качество тканей для изготовления одежды

По информации канала БСТ, специалисты проводят исследования сырья и продукции лёгкой промышленности.

В Башкирии в уникальной лаборатории исследуют качество тканей для изготовления одежды
В Башкирии в уникальной лаборатории исследуют качество тканей для изготовления одежды

Предприятие занимается исследованиями на базе Уфимского центра стандартизации и метрологии, а часть оборудования для разработок собрана в Нефтекамске. Российское современное оборудование ни в чем не уступает зарубежному.

Лаборатория пока не получила аккредитацию  и ведет исследования на бесплатной основе для своих заказчиков. Но после аккредитации специалисты будут работать не только с сырьем, но и с готовыми изделиями.  Например, проверять качество одежды для школьников, которая должна соответствовать требованиям безопасности.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что аньше по таким вопросам специалисты должны были ездить в Москву.

Также лаборатория позволит производить оценку соответствия качества и цены импортной  продукции.

25-26 октября на ВДНХ-Экспо в Уфе на форуме «Легпром» можно будет увидеть сам процесс испытаний.

Фото: телеканала БСТ

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