В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»

Автомобиль вынесло на встречную полосу, произошло столкновение с груженым «КамАЗом». В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомоблия. Пассажир смог выбраться самостоятельно, а водителю зажало ноги и его освобождали спасатели. Обоих доставили в больницу с травмами.
Водитель грузовика не пострадал.
На фото видно, что "ВАЗ" полностью развалился при столкновении, и то, что находившиеся внутри люди остались живы - настоящее чудо.
Источник: ИА "Башинформ"
Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.