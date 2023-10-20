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20 Октября , 11:06

В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»

19 октября у автомобиля "ВАЗ-21099" на дороге Уфа — Белорецк — Магнитогорск (198 километр) лопнуло заднее колесо.

В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»
В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»

Автомобиль вынесло  на встречную полосу, произошло столкновение с груженым «КамАЗом». В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомоблия. Пассажир смог выбраться самостоятельно, а водителю зажало ноги и его освобождали спасатели. Обоих доставили в больницу с травмами.

Водитель грузовика не пострадал. 

На фото видно, что "ВАЗ" полностью развалился при столкновении, и то, что  находившиеся внутри люди остались живы - настоящее чудо. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»
В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»
В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»
В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»
В Башкирии водитель и пассажир легкового автомобилия чудом остались живы в лобовом столкновении с «КамАЗом»
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"Стерлитамакский рабочий"

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