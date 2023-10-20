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20 Октября , 12:26

В Башкирию доставлена капсула с землёй с мест боёв 112-й кавалерийской дивизии

Она стала частицей аллеи памяти в гимназии №3 города Стерлитамака

В Башкирию доставлена капсула с землёй с мест боёв 112-й кавалерийской дивизии
В Башкирию доставлена капсула с землёй с мест боёв 112-й кавалерийской дивизии

В гимназии №3 имени Джалиля Киекбаева  прошло торжественное мероприятие,   символизирующее

верность памяти предков и их подвигов во благо Отечества. Состоялась

церемония передачи земли с капсулой, привезенной  с мест боёв

112-й кавалерийской  дивизии под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Капсулу передали

добровольцы СВО, которые рассказали юным шаймуратовцам о том, что

население Луганской Народной республики  помнит о

сражениях  Великой отечественной войны и о  подвиге генерал-майора

М.Шаймуратова. Здесь  с благодарностью ухаживают за его могилой.

В 2022 году  в.гимназии №3 им. Джалиля Киекбаева был

открыт  шаймуратовский класс, который принял участие в  параде Победы

9 мая 2023 года в нашем городе. Традиция продолжается - открываются новые шаймуратовские классы.

Администрацией гимназии  было принято решение открыть аллею   шаймуратовцев, чтобы  увековечить имя легендарного полководца. Её будут украшать ели,

подаренные  председателем Союза ветеранов ВС, МВД и боевых действий 

Виталием Николаевичем Михайловым.

В  посадке деревьев участвовали гости и

шаймуратовцы. Здесь чувствовалось единение всех собравшихся и гордость за

свою Родину и её героев. Столь важное событие никого не оставило

равнодушным. 

На торжественном мероприятии присутствовали гости:

участники СВО; главный  редактор    газеты «Ашкадар, депутат Совета городского округа, представитель  родительского комитета Рамиль 

Габдрашитович  Мансуров; председатель  Курултая  башкир г.Стерлитамака,  доцент УУНиТ Лейсан Яркеевна Юсупова; а также дети  войны, члены Союза ветеранов  Маркиян

Максимович и Любовь Андреевна Трофимовы.

Директор лицея №3 Айгуль  Басыровна  Шагисултанова  поблагодарила собравшихся и вручила  

активным участникам мероприятия блокноты с пожеланиями и благодарственные письма.

Н.КОБЦЕВА

Автор:
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