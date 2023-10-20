В Башкирию доставлена капсула с землёй с мест боёв 112-й кавалерийской дивизии

В гимназии №3 имени Джалиля Киекбаева прошло торжественное мероприятие, символизирующее

верность памяти предков и их подвигов во благо Отечества. Состоялась

церемония передачи земли с капсулой, привезенной с мест боёв

112-й кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Капсулу передали

добровольцы СВО, которые рассказали юным шаймуратовцам о том, что

население Луганской Народной республики помнит о

сражениях Великой отечественной войны и о подвиге генерал-майора

М.Шаймуратова. Здесь с благодарностью ухаживают за его могилой.

В 2022 году в.гимназии №3 им. Джалиля Киекбаева был

открыт шаймуратовский класс, который принял участие в параде Победы

9 мая 2023 года в нашем городе. Традиция продолжается - открываются новые шаймуратовские классы.

Администрацией гимназии было принято решение открыть аллею шаймуратовцев, чтобы увековечить имя легендарного полководца. Её будут украшать ели,

подаренные председателем Союза ветеранов ВС, МВД и боевых действий

Виталием Николаевичем Михайловым.

В посадке деревьев участвовали гости и

шаймуратовцы. Здесь чувствовалось единение всех собравшихся и гордость за

свою Родину и её героев. Столь важное событие никого не оставило

равнодушным.

На торжественном мероприятии присутствовали гости:

участники СВО; главный редактор газеты «Ашкадар, депутат Совета городского округа, представитель родительского комитета Рамиль

Габдрашитович Мансуров; председатель Курултая башкир г.Стерлитамака, доцент УУНиТ Лейсан Яркеевна Юсупова; а также дети войны, члены Союза ветеранов Маркиян

Максимович и Любовь Андреевна Трофимовы.

Директор лицея №3 Айгуль Басыровна Шагисултанова поблагодарила собравшихся и вручила

активным участникам мероприятия блокноты с пожеланиями и благодарственные письма.

Н.КОБЦЕВА