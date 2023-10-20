В Башкирию доставлена капсула с землёй с мест боёв 112-й кавалерийской дивизии

В гимназии №3 имени Джалиля Киекбаева прошло торжественное мероприятие, символизирующее
верность памяти предков и их подвигов во благо Отечества. Состоялась
церемония передачи земли с капсулой, привезенной с мест боёв
112-й кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Капсулу передали
добровольцы СВО, которые рассказали юным шаймуратовцам о том, что
население Луганской Народной республики помнит о
сражениях Великой отечественной войны и о подвиге генерал-майора
М.Шаймуратова. Здесь с благодарностью ухаживают за его могилой.
В 2022 году в.гимназии №3 им. Джалиля Киекбаева был
открыт шаймуратовский класс, который принял участие в параде Победы
9 мая 2023 года в нашем городе. Традиция продолжается - открываются новые шаймуратовские классы.
Администрацией гимназии было принято решение открыть аллею шаймуратовцев, чтобы увековечить имя легендарного полководца. Её будут украшать ели,
подаренные председателем Союза ветеранов ВС, МВД и боевых действий
Виталием Николаевичем Михайловым.
В посадке деревьев участвовали гости и
шаймуратовцы. Здесь чувствовалось единение всех собравшихся и гордость за
свою Родину и её героев. Столь важное событие никого не оставило
равнодушным.
На торжественном мероприятии присутствовали гости:
участники СВО; главный редактор газеты «Ашкадар, депутат Совета городского округа, представитель родительского комитета Рамиль
Габдрашитович Мансуров; председатель Курултая башкир г.Стерлитамака, доцент УУНиТ Лейсан Яркеевна Юсупова; а также дети войны, члены Союза ветеранов Маркиян
Максимович и Любовь Андреевна Трофимовы.
Директор лицея №3 Айгуль Басыровна Шагисултанова поблагодарила собравшихся и вручила
активным участникам мероприятия блокноты с пожеланиями и благодарственные письма.
Н.КОБЦЕВА