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22 Октября , 11:42

В Башкирии предстоящая неделя будет холодной

По информации специалистов Башгидрометцентра,  в первый рабочий день, понедельник, пройдет снег с дождём, а температура воздуха днём ожидается от -1  и не поднимется выше +4 градусов. Ночные температуры и вовсе будут минусовыми от -2 до -7 градусов.

В Башкирии предстоящая неделя будет холодной
В Башкирии предстоящая неделя будет холодной

Автомобилистам рекомендуют быть осторожнее, так как на дорогах будет гололёд.

Фото: Виктории Овчинниковой

В Башкирии предстоящая неделя будет холодной
В Башкирии предстоящая неделя будет холодной
В Башкирии предстоящая неделя будет холодной
В Башкирии предстоящая неделя будет холодной
В Башкирии предстоящая неделя будет холодной
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"Стерлитамакский рабочий"

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