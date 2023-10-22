По информации специалистов Башгидрометцентра, в первый рабочий день, понедельник, пройдет снег с дождём, а температура воздуха днём ожидается от -1 и не поднимется выше +4 градусов. Ночные температуры и вовсе будут минусовыми от -2 до -7 градусов.
В Башкирии предстоящая неделя будет холодной
Автомобилистам рекомендуют быть осторожнее, так как на дорогах будет гололёд.
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