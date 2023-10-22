В Башкирии – предзимье

Слегка смущают лишь медведи. Их сейчас так много, что заглядывают в сёла и города, не говоря уж о безлюдных лесах. К счастью, ни один не встретился. Пара часов – и ты у водопада. Любуешься его переливами, слушаешь журчание, успокаиваешься и радуешься.

Временами идёт легкий снегопад. Хоть и достаточно холодно, но снег ещё не ложится, а тает. Лишь на окрестных вершинах уже заметен лёгкий покров.

На Калим-Ускане с её знаменитой пещерой Салавата Юлаева снега ещё нет. Зато по отвесной стене ловко передвигается пара скалолазов.

Реке Сикасе сейчас нет нужды прятаться под камнями. Течёт себе полноводно. Пусть течёт, ещё увидимся. Хотя, увидеть одну реку дважды, как и войти в неё, невозможно.