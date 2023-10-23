В Башкирии впервые состоялся Кубок России по танцам на колясках

В течение двух дней в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой (г.Уфа) участники показывали своё мастерство во всех дисциплинах танцев на колясках Всероссийского реестра видов спорта. Это были соревнования в европейской, латиноамериканской и произвольной программах среди дуэтов, пар Комби (когда один партнер обычный, второй – на коляске), а также в одиночных дисциплинах.

Спортсмены разыграли 18 комплектов наград в официальных дисциплинах. Башкирия завоевала одну бронзовую, три серебряных и одну золотую медали. Самую высокую в этом списке награду завоевал 10-летний стерлитамаковец Станислав Николаев, воспитанник Народного ансамбля бального танца «Фаворит» (руководители Ирек Равилевич и Светлана Сергеевна Тухватуллины). Для юного спортсмена это был дебют на соревнованиях такого уровня.

Инклюзивная группа спортивных бальных танцев на колясках в школе бального танца «Фаворит» начала работать с февраля 2023 года в рамках проекта президентских грантов Р.Баталовой «Подарите нам крылья. Так хочется летать». Дети с ограниченными возможностями здоровья учатся танцевальному искусству, выступают на сцене в красивых костюмах и под лучшую музыку и признаются: они счастливы.

Ансамбль «Фаворит» приглашает детей, молодёжь и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата заниматься танцами на колясках. Занятия в ГДК «Сода» (ул.Тукаева, 9) безоплатные, поэтому руководители и танцоры будут благодарны любой помощи и поддержке. Особенно нужны специальные коляски для тренировок и выступлений. Тел. для будущих победителей, а также партнёров и спонсоров: +7 919 613-11-02.