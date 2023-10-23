В Башкирии взрослые и дети помогают бойцам

В Стерлитамаке хорошо знают, в чём сейчас нуждаются наши бойцы. Им нужны маскировочные сети, окопные свечи, материал для утепления блиндажей,носки и бельё, влажные салфетки, сухой душ, медикаменты (обезболивающие, антибиотики, противовирусные, от аллергии), пластиковые пищевые 20-литровые канистры, рыбные консервы.

Ветераны боевых действий из «Набата» и «Союза ветеранов Афганистана» показывают нам стальные крючки – «кошки»: с их помощью с меньшим риском попасть под обстрел наши ребята вытаскивают с поля боя раненых товарищей. «Кошки» делают мастера, умеющие работать с металлом.

Пакетики с сухим душем своими руками делают волонтёры, взрослые и дети плетут маскировочные сети, мастерицы-портнихи шьют мягкие носилки. Тем, кто сейчас в зоне СВО, активно и постоянно помогают предприятия, организации и жители нашего города.

На передовой с нетерпением ждут весточек из дома. Школа юных журналистов «Автор» при городской газете и библиотека № 9 г.Стерлитамака с начала осени проводят акцию «Письмо бойцу». Инициативу уже поддержали младшеклассники из 35-й школы. Вместе с классными руководителями Г.Р.Талачевой и Е.К.Фадеевой и библиотекарем О.М.Маркеловой школьники писали письма участникам СВО. Заветные треугольнички отправились на передовую с очередным гуманитарным конвоем.

Вы тоже можете приблизить победу – поддержать наших бойцов.

Гуманитарную помощь принимают в «Центре поддержки участников СВО и членов их семей» по ул.Худайбердина, 120 (тел. 8(929)75-74-892), в ВПО «Отечество» по ул. Шаймуратова, 4 (тел. 8(917)44-13-952). Письма и рисунки можно принести в библиотеку № 9 (ул.Щербакова, 7).

Маскировочные сети и шлемы плетут по ул.Худайбердина, 17 (координатор – Гульнара, тел. 8-987-584-08-55 и Елена, тел. 8-917-34-646-11).

Носилки шьют по пр.Октября, 43 (координатор – Светлана, тел. 8-987-590-50-61).

Окопные свечи и сухой душ изготавливают по ул.Худайбердина, 17, здесь же можно получить пряжу для вязания носков (координатор – Елена, тел. 8-917-34-646-11).

Дождевики-пончо шьют по ул.Калинина, 52 (координатор – Гульнара, тел. 8-987-584-08-55).