В Межвузовском студенческом кампусе ученые БГМУ будут делать умные импланты

Это проект лаборатории аддитивных технологий Башкирского государственного медицинского университета, которая разместится на одном из этажей IQ-парка, первой очереди строящегося кампуса.

Одной из основных задач исследований лаборатории является создание умного импланта, который продуман на всех этапах: от начала проектирования до полного цикла взаимодействия с человеком. Для этого необходимо понимать, как медицинское изделие напечатается, как оно будет себя вести во время операции и на всех этапах взаимодействия с тканями пациента.

— Сегодня есть большой спрос на импортозамещение во многих сферах. Работа в лаборатории для нас - это возможность начать производство медицинских изделий, которые будут применяться не только в нашей республике, но и по всей России, а также помогать врачам творить свое благое дело, — комментирует заведующий лабораторией Марс Галаутдинов.

Исследователи лаборатории занимаются созданием имплантатов из перспективных материалов, которые имеют свойство со временем замещаться собственными тканями человека. В перспективе имплант, разработанный в лаборатории, будет обладать подобными качествами, а на его месте должна образовываться новая кость. Научные сотрудники уже напечатали свыше 6000 образцов, которые прошли доклинические испытания на клеточных культурах. На данном этапе запущены исследования на животных.

В настоящее время лаборатория изготавливает спейсеры, временные протезы, протезы для хирургических отделений. Формы для протезов производятся по разработанному в лаборатории способу, после изготовления изделие стерилизуется и передается в операционные.

Вместе с тем исследовательская группа выстраивает лабораторию, которая должна будет выполнять экспериментальные задачи и продолжает заниматься сопутствующими проектами, научной деятельностью, написанием и публикацией статей, работой с патентами.

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22033/