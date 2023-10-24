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24 Октября , 15:16

Нефтяник из Башкирии отправился на службу в СВО, чтобы спасать людей

Последние несколько лет житель Октябрьского работал на Севере в нефтяной отрасли, ежедневно надевал костюм и белую рубашку, сидел в уютном офисе и получал высокую зарплату.

Нефтяник из Башкирии отправился на службу в СВО, чтобы спасать людей
Нефтяник из Башкирии отправился на службу в СВО, чтобы спасать людей

Но в один из дней к нему пришло осознание, что он должен быть в рядах военнослужащих и помогать спасать людей, так как у него есть и медицинское образование: «От меня там пользы больше, чем в нефтянке», - пояснил он корреспондентам Туймазы-ТВ.

Боец с позывным Айболит вступил в ряды батальона Достовалова, на сегодняшний день он служит заместителем командира медицинского взвода и уже почти год оказывает помощь бойцам на передовой, где идет линия соприкосновения.

Напомним, что с октября текущего года участникам СВО повысили заработную плату, которая составила 210 тысяч рублей.

Узнать необходимую информацию о службу по контракту можно, позвонив по единому справочному номеру 177, обратившись в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19 или в ближайший офис МФЦ «Мои документы». Кроме того, задать вопросы можно на сайте башбат.рф.

В Стерлитамаке на все вопросы о контрактной службе расскажут в военкомате по адресу улица Худайбердина, 118, кабинет № 19.

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