-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
25 Октября , 16:03

Доброволец из Башкирии ушел на СВО вслед за сыном

Впервые  в военкомат житель Бирского района Сергей пришёл, когда объявили частичную мобилизацию.

Доброволец из Башкирии ушел на СВО вслед за сыном
Доброволец из Башкирии ушел на СВО вслед за сыном

Тогда его  не взяли – нужны были только мужчины до 45 лет, а Сергею - 54 года. Когда стало известно, что для желающих служить по контракту возраст увеличили до 60 лет, Сергей сразу отправился писать заявление. Но средний сын его опередил - он уже подписал контракт и уехал в зону СВО этим летом. 

 «Ты меня опередил, — ответил отец сыну, когда узнал его решение. — Но скоро тоже туда поеду. Жди». В прошлом Сергей - кадровый военный, как и его старший сын. Сергей вырастил  троих сыновей, сейчас у него четверо внуков. 

"Нельзя остаться в стороне. Стыдно будет потом людям в глаза смотреть", - сказал  Сергей в беседе с журналистами. 

В Стерлитамаке по вопросам службы по контракту можно обращаться по телефонам:8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

На фото Сергей справа, автор фото Степан Чиглинцев.

Источник: газета "Победа"

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика