Доброволец из Башкирии ушел на СВО вслед за сыном

Тогда его не взяли – нужны были только мужчины до 45 лет, а Сергею - 54 года. Когда стало известно, что для желающих служить по контракту возраст увеличили до 60 лет, Сергей сразу отправился писать заявление. Но средний сын его опередил - он уже подписал контракт и уехал в зону СВО этим летом.

«Ты меня опередил, — ответил отец сыну, когда узнал его решение. — Но скоро тоже туда поеду. Жди». В прошлом Сергей - кадровый военный, как и его старший сын. Сергей вырастил троих сыновей, сейчас у него четверо внуков.

"Нельзя остаться в стороне. Стыдно будет потом людям в глаза смотреть", - сказал Сергей в беседе с журналистами.

В Стерлитамаке по вопросам службы по контракту можно обращаться по телефонам:8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).



Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

На фото Сергей справа, автор фото Степан Чиглинцев.

Источник: газета "Победа"