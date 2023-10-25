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25 Октября , 14:33

Президент РФ Владимир Путин встретился с Заместителем Председателя Правительства – Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым

На встрече обсудили результаты работы промышленного сектора за первое полугодие.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Заместителем Председателя Правительства – Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым
Президент РФ Владимир Путин встретился с Заместителем Председателя Правительства – Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым

По прогнозам Минэкономразвития, до конца года обрабатывающая промышленность должна продемонстрирует  рост около семи процентов. По автопрому и деревообработке: в начале года эти отрасли ещё не были в положительной зоне, сейчас они восстановились, есть хороший рост показателей. 

Второй важный показатель – индекс деловой активности. Он составил к концу сентября уже больше 54 [пунктов]. Это говорит о том, что загрузка предприятий растёт. Наша фармотрасль сегодня продмонстрировала уверенную позицию, доказала это и в период ковида, и продолжается постоянный рост. 

Подробнее о встрече в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72579

Фото: kremlin.ru

 

 

Автор:www.kremlin.ru
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