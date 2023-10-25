Президент РФ Владимир Путин встретился с Заместителем Председателя Правительства – Министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым

По прогнозам Минэкономразвития, до конца года обрабатывающая промышленность должна продемонстрирует рост около семи процентов. По автопрому и деревообработке: в начале года эти отрасли ещё не были в положительной зоне, сейчас они восстановились, есть хороший рост показателей.

Второй важный показатель – индекс деловой активности. Он составил к концу сентября уже больше 54 [пунктов]. Это говорит о том, что загрузка предприятий растёт. Наша фармотрасль сегодня продмонстрировала уверенную позицию, доказала это и в период ковида, и продолжается постоянный рост.

Подробнее о встрече в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72579

Фото: kremlin.ru