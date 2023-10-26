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26 Октября , 14:49

Общественники и деятели искусств Башкирии раскритиковали депутата КПРФ за травлю памяти Нуреева

Представитель КПРФ Юнир Кутлугужин высказал мнение, что артист мирового балета Рудольф Нуреев является «предателем Родины», по этой причине необходимо бороться с его культом личности.

Известные деятели искусств и общественники Башкирии не поддержали его решения. 

Одним из первых ситуацию прокомментировал заслуженный художник Башкирии и России, почетный академик Российской академии художеств Хатип Фазылов, который подчеркнул, что благодаря уникальному таланту Нуреева о Башкирии и Уфе знают во всем мире.

Художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета, заслуженный артист России Аскар Абдразаков отметил, что нельзя зацикливаться лишь на личной жизни человека, тем самым перечеркивая неоценимый вклад в развитие балета Рудольфа Нуреева.

Балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета, народная артистка России и Башкирии Леонора Куватова сказала, что несмотря на свой отъезд на Запад, артист никогда не отказывался от своих корней.

Эту же мысль народный артист Башкортостана Артур Назиуллин, который вспомнил разговор с Владимиром Спиваковым. Однажды они делили одну гримерку с Нуреевым на двоих.

- «Ну, как мы башкиры?! Можем!» Для него Башкортостан всегда оставался Родиной, о которой он помнил, куда стремился и куда приезжал, - вспоминает он.

 

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