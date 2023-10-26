Председатель Госсобрания Башкирии осудил осквернение памяти Рудольфа Нуреева

По мнению Константина Борисовича, осуждение советского балетмейстера со стороны Юнира Кутлугужина (депутат КПРФ), является необдуманным действием, которое больше похоже на создание диссонанса внутри работы парламента, функционирующего не ради политических амбиций отдельного депутата, а ради интересов избирателей.

На сегодняшнем собрании депутат Юнир Кутлугужин предложил рассмотреть вопрос о нравственных ценностях и осудить Рудольфа Нуреева. Константин Толкачёв подчеркнул, что нельзя подобным образом относиться к истории и культуре нашей страны. Тем более, что сейчас защита нравственных ценностей идет в зоне СВО, куда ни один из представителей КПРФ не предложил свою кандидатуру в отличии от «Единой России», по словам председателя Госсобрания.

Константин Толкачёв отметил, что Рудольф Нуреев - неотъемлемая часть мировой истории, которую все ценят. Поливать сейчас грязью выдающегося человека - немыслимо. Внимание депутата от КПРФ обращено не в сторону ежедневных формирований гуманитарной помощи. Представители других фракций делают все,чтобы помочь тем, кто находится сейчас в зоне СВО.

Константин Толкачёв считает, что франкция КПРФ должна осудить поступок отдельного члена, чтобы защитить свою общую репутацию.

Фото: Олег Яровиков

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2023-10-26/predsedatel-gossobraniya-bashkirii-osudil-initsiativu-kutluguzhina-ob-oskvernenii-pamyati-nureeva-3493727