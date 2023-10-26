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26 Октября , 12:06

Раскол в КПРФ Башкирии. Вадим Старов заявил, что фракция не согласовывала письмо о «памяти Нуреева»

26 октября в столице Башкирии в  Госсобрании - Курултае прокомментировали высказывания КПРФ о звезде  балета мирового уровня Рудольфе Нурееве.

Раскол в КПРФ Башкирии. Вадим Старов заявил, что фракция не согласовывала письмо о «памяти Нуреева»
Раскол в КПРФ Башкирии. Вадим Старов заявил, что фракция не согласовывала письмо о «памяти Нуреева»

Напомним, недавно в средствах массовой информации появилось  заявление регионального отделения  партии КПРФ, где резко критикуется  артист Рудольф Нуреев. Его называют, в частности, «предателем Родины».  

Зам. председателя Госсобрания Вадим Старов сделал заявление о том, что  фракция КПРФ не согласовывала и не выносила этот вопрос на заседание Курултая. Поэтому он считает произошедшее  ошибкой.  Вадим Старов сообщил, что по данному вопросу будет проведено разбирательство. Также он заверил собравшихся, что фракция КПРФ абсолютно согласна с тезисом,  что Рудольф Нуреев внес огромный вклад в развитие культуры и искусства, как России, так и общемировой. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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