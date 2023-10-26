Раскол в КПРФ Башкирии. Вадим Старов заявил, что фракция не согласовывала письмо о «памяти Нуреева»

Напомним, недавно в средствах массовой информации появилось заявление регионального отделения партии КПРФ, где резко критикуется артист Рудольф Нуреев. Его называют, в частности, «предателем Родины».

Зам. председателя Госсобрания Вадим Старов сделал заявление о том, что фракция КПРФ не согласовывала и не выносила этот вопрос на заседание Курултая. Поэтому он считает произошедшее ошибкой. Вадим Старов сообщил, что по данному вопросу будет проведено разбирательство. Также он заверил собравшихся, что фракция КПРФ абсолютно согласна с тезисом, что Рудольф Нуреев внес огромный вклад в развитие культуры и искусства, как России, так и общемировой.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".