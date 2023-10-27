Следователь из Башкирии стала главным героем документального сериала «Цифровая броня»

Сериал основан на реальных уголовных делах. Зрителям предоставлены не только версии от правоохранительных органов, но и от преступников, которые дали авторам интервью в исправительных учреждениях. Проект за сутки после релиза набрал больше миллиона просмотров.

В третьей серии фильма авторы отправились в Уфу, чтобы взять интервью у старшего следователя УМВД Альфии Хайретдиновой. Она расследовала запутанное дело по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и выявила преступника, который наживался на пожилых людях в Башкирии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: скриншот видео сериала "Цифровая броня" (2023). Серия 3.