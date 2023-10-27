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27 Октября , 10:07

Следователь из Башкирии стала главным героем документального сериала «Цифровая броня»

В сети прошла  премьера цикла документальных видеороликов о современных киберпреступлениях в России «Цифровая броня». 

Следователь из Башкирии стала главным героем документального сериала «Цифровая броня»
Следователь из Башкирии стала главным героем документального сериала «Цифровая броня»

Сериал основан на реальных   уголовных делах.  Зрителям предоставлены не только версии  от правоохранительных органов, но и от преступников, которые дали авторам интервью в исправительных учреждениях. Проект за сутки после релиза набрал больше миллиона просмотров.

В третьей серии фильма  авторы отправились в Уфу, чтобы взять интервью у старшего следователя УМВД  Альфии Хайретдиновой. Она расследовала запутанное  дело по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и выявила преступника, который наживался на пожилых людях в Башкирии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: скриншот видео сериала "Цифровая броня" (2023). Серия 3.

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"Стерлитамакский рабочий"

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