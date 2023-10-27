В Башкирии пассажирский автобус врезался во встречный трактор: пострадали шесть человек

Рано утром 27 октября на 128 километре дороги Магнитогорск — Ира столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель Некст» и трактор «Кировец» К-708. В автобусе находились 9 пассажиров. Они ехали из Сибая в Хайбуллинский район работать на предприятие.

«Четыре человека госпитализированы с переломами и ушибами, ещё двое осмотрены на месте, направлены на амбулаторное лечение. Погибших нет. Движение на месте происшествия организовано», — расскзали в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото МВД по РБ.