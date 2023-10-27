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27 Октября , 18:10

В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки

В Башкортостане продолжается ликвидация несанкционированных свалок в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Проект нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. В Башкирии проект затронет города Баймак, Сибай, Давлеканово, Благовещенск, Кумертау, Стерлитамак.

В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки

В рамках этой программы в республике побывали директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Роман Мальцев и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

На ликвидацию этих свалок привлечены денежные средства на сумму более 2 млрд рублей. Львиная доля из них – 1,6 млрд рублей поступило из федерального бюджета. Из вышеперечисленных свалок самой крупной является стерлитамакская, площадью 18,2 га. Десятилетиями свозили сюда отходы, а город, разрастаясь, вплотную подошёл к свалке. В настоящее время технический этап ликвидации закончен, полным ходом идёт биологический этап. Завезён грунт, который засадят травой и другими зелёными насаждениями.

Роман Мальцев так оценил ход работ в Стерлитамаке: «Сегодня мы увидели результат реализации национального проекта «Экология». Здесь завершается ликвидация самой крупной стихийной свалки. Работы ведутся в штатном режиме. Установлены современные системы очистки фильтрата. Применены современные технологии по снижению выбросов загрязняющих веществ атмосферу… Башкортостан в 2023 году приступил к ликвидации шести крупных свалок, расположенных в черте городов. Пять из них он завершит уже в этом году. Это хороший показатель для региона».

Завершить ликвидацию несанкционированной свалки планируется в ноябре 2023 года.

Фото пресс-службы администрации города Стерлитамака.

В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
В Стерлитамаке обсудили ликвидацию несанкционированной свалки
Автор:Фаяз Юмагузин
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