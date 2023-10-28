Художники из Башкирии создали детские комиксы по мотивам эпоса "Урал-батыр"



Радий Фаритович сообщил, что юным читателям понравилась презентация комиксов, которые создали Айдар Сайгафаров и Тансулпан Буракаева из комикс-студии "Медвед". Книжка появится на полках магазинов через пару недель.

Глава Башкортостана отметил, что для изучения традиций, культуры и языка народа необходимы свежие идеи и креативные подходы. Он подчеркнул, что формат комиксов получился отличным проектом, который поймут многие дети и подростки.

Источник и фото: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-10-28/v-bashkirii-sozdali-komiks-s-geroyami-eposa-ural-batyr-3497048