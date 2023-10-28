В финал конкурса «Лидеры России» попали 46 представителей Башкирии



В программу конкурса впервые были включены мастер-классы для участников «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры». Управленцам предоставили возможность побывать в 77 учебных заведениях Нижнего Новгорода, где они рассказали ученикам о традициях, духовно-нравственных ценностях, закрепленных в 2022 году указом Президента России. А также поделились личным профессиональным опытом и гражданской позицией. Участниками уроков лидерства стали более 5 тысяч учащихся 7-11 классов.

Сегодня пройдет открытие финала и соревнования, в которых эксперты оценят участников в разных управленческих ролях.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2023-10-28/v-final-konkursa-lidery-rossii-vyshli-46-predstaviteley-bashkirii-3496820

Фото: ИА "Башинформ"