Фестиваль «Купец 2.0» высоко оценили на Х Всероссийской премии «Маршрут года-2023»

Всего на конкурс в текущему году было заявлено 544 участника, представляющих 60 регионов России и даже Республики Беларусь. В финал вышли 290 российских и 2 белорусских проектов.

Отрадно, что в номинации «Лучший событийный тур» обладателем гран-при стал фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».

В этом году для гостей масштабного праздника была организована экскурсия по Стерлитамаку в сопровождении купчих, посещение отреставрированного Дома купца Кузнецова, а также восхождение на гору Торатау.

Фото: сообщество в Вконтакте "Администрация Стерлитамака".