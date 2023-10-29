+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Октября , 12:20

Фестиваль «Купец 2.0» высоко оценили на Х Всероссийской премии «Маршрут года-2023»

26 октября в Конгресс-холле Торатау определили победителей Х Всероссийской премии «Маршрут года - 2023», которая прошла в рамках III Международного форума по этнотуризму.

Фестиваль «Купец 2.0» высоко оценили на Х Всероссийской премии «Маршрут года-2023»
Фестиваль «Купец 2.0» высоко оценили на Х Всероссийской премии «Маршрут года-2023»

Всего на конкурс в текущему году было заявлено 544 участника, представляющих 60 регионов России и даже Республики Беларусь. В финал вышли 290 российских и 2 белорусских проектов.

Отрадно, что в номинации «Лучший событийный тур» обладателем гран-при стал фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».

В этом году для гостей масштабного праздника была организована экскурсия по Стерлитамаку в сопровождении купчих, посещение отреставрированного Дома купца Кузнецова, а также восхождение на гору Торатау.

Фото: сообщество в Вконтакте "Администрация Стерлитамака".

 

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика