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30 Октября , 14:11

"В Башкирии готовы все «башкирские дворики», которые планировали благоустроить в 2023 году", - Радий Хабиров

Об этом рассказал в социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

В Башкирии готовы все «башкирские дворики», которые планировали благоустроить в 2023 году
В Башкирии готовы все «башкирские дворики», которые планировали благоустроить в 2023 году

Финансирование программы в 2023 году было увеличено  на 200 млн рублей. Общая сумма, включающая  софинансирование муниципалитетов -  1,272 млрд рублей.  Из этих средств 12 миллионов  рублей  – средства  собственников. Таковы условия  участия  в программе  «Башкирские дворики».

В 2023 году действие программы распространилось на 30 муниципалитетов и 246 многоквартирных домов. 

Созданы более четырёх с половиной тысяч парковочных мест, установлены  152 детских и спортивных площадки, 84 площадки ТКО. Программу решено продолжить и в 2024 году.


На  фото – примеры благоустроенных дворов.

Фото: страница "Вконтакте" Радия Хабирова

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