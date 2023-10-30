"В Башкирии готовы все «башкирские дворики», которые планировали благоустроить в 2023 году", - Радий Хабиров

Финансирование программы в 2023 году было увеличено на 200 млн рублей. Общая сумма, включающая софинансирование муниципалитетов - 1,272 млрд рублей. Из этих средств 12 миллионов рублей – средства собственников. Таковы условия участия в программе «Башкирские дворики».





В 2023 году действие программы распространилось на 30 муниципалитетов и 246 многоквартирных домов.

Созданы более четырёх с половиной тысяч парковочных мест, установлены 152 детских и спортивных площадки, 84 площадки ТКО. Программу решено продолжить и в 2024 году.





На фото – примеры благоустроенных дворов.

Фото: страница "Вконтакте" Радия Хабирова