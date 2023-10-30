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30 Октября , 16:53

В Башкирии участники страшного ДТП выжили, но получили увечья

29 октября на 90 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит произошло серьезное ДТП, в котором люди получили травмы

В Башкирии участники страшного ДТП выжили, но получили увечья
В Башкирии участники страшного ДТП выжили, но получили увечья

Водитель  «Лады Приоры», житель Мечетлинского района, двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Кропачево. Он не справился  с  управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «КамАЗ». Водитель грузовика  1997 года рождения, житель Набережных Челнов. От "Лады" осталась лишь груда металла.

Водителя и пассажира легковушки госпитализировали. У 21-летнего водителя - вывих тазобедренного сустава, перелом бедренной кости, ушиб мягких тканей, закрытая черепно-мозговая травма. 31-летнему  пассажиру провели травматическую  ампутацию правой руки, также у него закрытая  черепно-мозговая травма, закрытый  переломом костей черепа.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ.

 

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