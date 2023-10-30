В Башкирии участники страшного ДТП выжили, но получили увечья

Водитель «Лады Приоры», житель Мечетлинского района, двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Кропачево. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «КамАЗ». Водитель грузовика 1997 года рождения, житель Набережных Челнов. От "Лады" осталась лишь груда металла.

Водителя и пассажира легковушки госпитализировали. У 21-летнего водителя - вывих тазобедренного сустава, перелом бедренной кости, ушиб мягких тканей, закрытая черепно-мозговая травма. 31-летнему пассажиру провели травматическую ампутацию правой руки, также у него закрытая черепно-мозговая травма, закрытый переломом костей черепа.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ.