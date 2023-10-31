На БСТ покажут документальный фильм «Святое братство»

Фильм посвящен бойцам, которые сегодня защищают интересы нашей страны на Донбассе в зоне спецоперации. Автором картины является Азат Садрыев. Несколько месяцев военные корреспонденты телеканала БСТ провели вместе с нашими военнослужащими, чтобы продемонстрировать, с какими сложными ситуациями они сталкиваются ежедневно и как они их преодолевают.

На протяжении года поддерживают моральный дух бойцов и разделяют с ними совместный быт представители двух религиозных конфессий Башкирии отец Виктор и Хамза-хазрат.

Документальный фильм «Святое братство» можно будет увидеть 4 ноября в 20.30.