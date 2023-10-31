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31 Октября , 16:02

На БСТ покажут документальный фильм «Святое братство»

4 ноября россияне будут праздновать День народного единства, в честь которого на телеканале БСТ выйдет документальный фильм «Святое братство».

На БСТ покажут документальный фильм «Святое братство»
На БСТ покажут документальный фильм «Святое братство»

Фильм посвящен бойцам, которые сегодня защищают интересы нашей страны на Донбассе в зоне спецоперации. Автором картины является Азат Садрыев. Несколько месяцев военные корреспонденты телеканала БСТ провели вместе с нашими военнослужащими, чтобы продемонстрировать, с какими сложными ситуациями они сталкиваются ежедневно и как они их преодолевают.

На протяжении года поддерживают моральный дух бойцов и разделяют с ними совместный быт представители двух религиозных конфессий Башкирии отец Виктор и Хамза-хазрат.

Документальный фильм «Святое братство» можно будет увидеть 4 ноября в 20.30.

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