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1 Ноября , 15:06

Первую очередь межвузовского студенческого кампуса в столице Башкирии сдадут к 1 января 2024 года

На личных страницах в соцсетях Глава Башкирии сообщил, на каком этапе строительства находится здание межвузовского кампуса в Уфе.

Первую очередь межвузовского студенческого кампуса в столице Башкирии сдадут к 1 января 2024 года
Первую очередь межвузовского студенческого кампуса в столице Башкирии сдадут к 1 января 2024 года

Руководитель региона рассказал, что на сегодняшний день завершается первая очередь кампуса, который располагается по улице Заки Валиди. К 1 января 2024 года объект будет сдан.
- Задача непростая. Кампус – это не просто стены, нам предстоит оснастить его оборудованием, вдохнуть в него жизнь. Работа впереди большая, но мы обязательно справимся, - пишет Радий Хабиров.
Но на этом строительство не завершится, так рабочие приступят к созданию второй очереди, которая займет 150 тысяч м.кв. Это одна из самых крупных строек на сегодняшний день в республике.
Радий Фаритович подчеркнул, что в условиях жёстких сроков 600 человек совершают трудовой подвиг, работая без выходных и по ночам. По мнению Главы республики, студенты и преподаватели высоко оценят современный кампус.

Фото с личной страницы Радия Хабирова в социальной сети "Вконтакте".

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