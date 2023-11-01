Первую очередь межвузовского студенческого кампуса в столице Башкирии сдадут к 1 января 2024 года

Руководитель региона рассказал, что на сегодняшний день завершается первая очередь кампуса, который располагается по улице Заки Валиди. К 1 января 2024 года объект будет сдан.

- Задача непростая. Кампус – это не просто стены, нам предстоит оснастить его оборудованием, вдохнуть в него жизнь. Работа впереди большая, но мы обязательно справимся, - пишет Радий Хабиров.

Но на этом строительство не завершится, так рабочие приступят к созданию второй очереди, которая займет 150 тысяч м.кв. Это одна из самых крупных строек на сегодняшний день в республике.

Радий Фаритович подчеркнул, что в условиях жёстких сроков 600 человек совершают трудовой подвиг, работая без выходных и по ночам. По мнению Главы республики, студенты и преподаватели высоко оценят современный кампус.

Фото с личной страницы Радия Хабирова в социальной сети "Вконтакте".