Глава Башкирии решил оказать гуманитарную помощь мирным жителям Газы

Радий Хабиров написал, что Башкортостан всегда помогал тем, кто нуждался в поддержке. Он привел в пример гуманитарную помощь народу Донбасса, Турции, Сирии, медицинскую помощь в период ковида со стороны врачей Башкирии больным из Кыргызстана и Абхазии.

Глава республики рассказал,что на сегодняшний день многие жители Башкирии обращаются с вопросом,как помочь мирным жителям Палестины. Так, была организована встреча с Айнуром-хазратом Биргалиным, с которым обсудили вопрос отправки гуманитарного груза в Газу и первоочередные меры для этого.

Радий Фаритович обратился к неравнодушным жителям республики с предложением организовать единую площадку сбора– на базе известного всем логистического центра «Башсельхозтехника».

Источник:https://vk.com/radiyhabirov?w=wall413272232_1123943