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2 Ноября , 15:51

Глава Башкирии решил оказать гуманитарную помощь мирным жителям Газы

Об этом он сообщил на своих личных страницах соцсетей.

Глава Башкирии решил оказать гуманитарную помощь мирным жителям Газы
Глава Башкирии решил оказать гуманитарную помощь мирным жителям Газы

Радий Хабиров написал, что Башкортостан всегда помогал тем, кто нуждался в поддержке. Он привел в пример гуманитарную помощь народу Донбасса, Турции, Сирии, медицинскую помощь в период ковида со стороны врачей Башкирии больным из Кыргызстана и Абхазии.

Глава республики рассказал,что на сегодняшний день многие жители Башкирии обращаются с вопросом,как помочь мирным жителям Палестины. Так, была организована встреча с Айнуром-хазратом Биргалиным, с которым обсудили вопрос отправки гуманитарного груза в Газу и первоочередные меры для этого.

Радий Фаритович обратился к неравнодушным жителям республики с предложением организовать единую площадку сбора– на базе известного всем логистического центра «Башсельхозтехника».

Источник:https://vk.com/radiyhabirov?w=wall413272232_1123943 

 

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