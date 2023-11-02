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2 Ноября , 15:37

Сколько дней продлятся новогодние выходные

Новогодние выходные в 2024 году продлятся 10 дней

Новогодние выходные в 2024 году продлятся 10 дней
Новогодние выходные в 2024 году продлятся 10 дней

Традиционные зимние каникулы на этот раз  начнутся с 30 декабря 2023 и продолжатся до 8 января 2024 года. Когда еще у россиян будут длинные выхлжные в следующем году читатйте в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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