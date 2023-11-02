Сколько дней продлятся новогодние выходные

Традиционные зимние каникулы на этот раз начнутся с 30 декабря 2023 и продолжатся до 8 января 2024 года. Когда еще у россиян будут длинные выхлжные в следующем году читатйте в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".