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3 Ноября , 22:06

Башкирия помогает своим воинам

В ТЦ «Аструм» г. Стерлитамака плетут маскировочные сети теперь уже  зимней расцветки

Башкирия помогает своим воинам
Башкирия помогает своим воинам

Администрация торгового комплекса «Аструм» выражает глубокую признательность и сердечную благодарность патриотам Ахату Гилязовичу Хакимову, Расиме Зуфаровне Хуснутдиновой, Галине Петровне Котовой, а так же всем прихожанам православной церкви Уфимской Епархии в лице отца Павла, которые неоднократно оказали благотворительную финансовую помощь для  приобретения материалов, из которых изготавливаются  маскировочные  сети.

Пусть вернется Вам добро здоровьем, благополучием, щедрыми помогающими руками в нужный час. Благодарим за помощь!

Мы так же приглашаем  всех неравнодушных принять участие в богоугодном деле помощи нашим воинам, ведь они остро нуждаются в нашей поддержке. Испокон веков верующие, не ограничиваясь молебнами о даровании победы нашему воинству, с первых дней активно участвовали в оказании материальной помощи своим защитникам. Мы  вместе можем участвовать  в акции по изготовлению маскировочных сетей, ведь они укрывают и тем спасают жизни наших воинов. Не оставайтесь в стороне!

Акция проходит ежедневно с 10 до 21 часа по адресу г. Стерлитамак ул. Комсомольская,  5 (остановка «Колхозный рынок») на третьем этаже комплекса. Тел +7 917 360 324 5. Координатор Данис  Гатаулин (+7 917 456 153 0).

Вместе мы сила!

Башкирия помогает своим воинам
Башкирия помогает своим воинам
Башкирия помогает своим воинам
Башкирия помогает своим воинам
Башкирия помогает своим воинам
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"Стерлитамакский рабочий"

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