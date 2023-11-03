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3 Ноября , 16:48

Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала

Воспитанники  и педагоги  себя показали и  Москву посмотрели

Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала

С 27 по 31 октября в  Москве прошёл Всемирный финал 29 сезона Международного конкурса детского и юношеского творчества  "Роза ветров  - 2023". В финале приняли участие  все победители отборочных туров 2022-2023 г. Это более 2000 детей и подростков из 35 регионов РФ  и 8 стран мира. Учащиеся Образцового ансамбля "Вдохновение " Детской музыкальной школы №1 (Руководитель О.А.Редникова, концертмейстер Е.А.Зиберт) достойно представили  наш регион, школу и получили звание лауреата ll степени.

В марте 2023 года девочки успешно выступили во Всероссийском конкурсе отборочного этапа "Роза ветров ",  который проходил в Челябинске,  и в числе победителей получили приглашение для участия в финале. И вот мы в Москве. Конкурсные прослушивания номинации "Академический вокал " проходили в концертном зале училища им. Гнесиных. Выступление участников конкурса оценивало высокопрофессиональное жюри: заслуженные деятели культуры и искусства,  профессора, народные артисты, педагоги ведущих вузов Москвы, Краснодара, Армении,  Казахстана, а также преподаватели Италии, Монголии и Египта. В течении конкурсных дней проходили круглые столы и мастер- классы. Руководитель ансамбля ОА.Редникова приняла участие в мастер-классе "Сохранение и развитие музыкальной культуры " с участием солистки Государственного Академического Большого театра России и Парижской оперы, преподавателя вокала Российской Академии им. Гнесиных - Софьи Станиславовны Аксеновой, а также преподавателя отделения "Дирижирования академическим хором" Государственного музыкально-педагогического института им. М.М.Ипполитова-Иванова - Елены Дмитриевны Щегловой.

Конкурсные дни в Москве были очень насыщены интересными событиями. Дети посетили музеи Московского Кремля,  прогулялись по Красной площади с посещением Храма Василия Блаженного. На обзорной экскурсии увидели и узнали много интересной информации о достопримечательностях столицы. Побывали на концерте органной музыки в единственной в Москве Англиканской церкви, посетили красивый "Москвариум "на территории ВДНХ. В Измайловском Кремле заглянули в избушку Бабы-Яги, поднимались на колокольню, где звонили в колокола и загадывали желания. Но особенно всех поразила Третьяковская галерея! Это настоящая кладезь шедевров, где собраны уникальные образцы русской живописи.

Яркой кульминационной точкой стало награждение! Всем участникам вручили именные дипломамы и медали , преподавателям -  диплом "За вклад в развитие детского творчества РФ". Самое главное - вручили долгожданный кубок! Награждение и Гала-концерт проходили в концертном зале «Измайлово». Это было замечательное шоу самых ярких и запоминающих номеров с участием одарённых детей со всех уголков нашей страны, а также с участием Заслуженного артиста РФ Александра Олешко. Позади все тревоги и волнения! Дети получили массу положительных эмоций и  потрясающие впечатления! Надеемся,  что поездка в Москву останется у них в памяти на долгие годы!

Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала
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