Детская музыкальная школа из Башкирии (г. Стерлитамак) стала лауреатом всемирного финала

С 27 по 31 октября в Москве прошёл Всемирный финал 29 сезона Международного конкурса детского и юношеского творчества "Роза ветров - 2023". В финале приняли участие все победители отборочных туров 2022-2023 г. Это более 2000 детей и подростков из 35 регионов РФ и 8 стран мира. Учащиеся Образцового ансамбля "Вдохновение " Детской музыкальной школы №1 (Руководитель О.А.Редникова, концертмейстер Е.А.Зиберт) достойно представили наш регион, школу и получили звание лауреата ll степени.

В марте 2023 года девочки успешно выступили во Всероссийском конкурсе отборочного этапа "Роза ветров ", который проходил в Челябинске, и в числе победителей получили приглашение для участия в финале. И вот мы в Москве. Конкурсные прослушивания номинации "Академический вокал " проходили в концертном зале училища им. Гнесиных. Выступление участников конкурса оценивало высокопрофессиональное жюри: заслуженные деятели культуры и искусства, профессора, народные артисты, педагоги ведущих вузов Москвы, Краснодара, Армении, Казахстана, а также преподаватели Италии, Монголии и Египта. В течении конкурсных дней проходили круглые столы и мастер- классы. Руководитель ансамбля ОА.Редникова приняла участие в мастер-классе "Сохранение и развитие музыкальной культуры " с участием солистки Государственного Академического Большого театра России и Парижской оперы, преподавателя вокала Российской Академии им. Гнесиных - Софьи Станиславовны Аксеновой, а также преподавателя отделения "Дирижирования академическим хором" Государственного музыкально-педагогического института им. М.М.Ипполитова-Иванова - Елены Дмитриевны Щегловой.

Конкурсные дни в Москве были очень насыщены интересными событиями. Дети посетили музеи Московского Кремля, прогулялись по Красной площади с посещением Храма Василия Блаженного. На обзорной экскурсии увидели и узнали много интересной информации о достопримечательностях столицы. Побывали на концерте органной музыки в единственной в Москве Англиканской церкви, посетили красивый "Москвариум "на территории ВДНХ. В Измайловском Кремле заглянули в избушку Бабы-Яги, поднимались на колокольню, где звонили в колокола и загадывали желания. Но особенно всех поразила Третьяковская галерея! Это настоящая кладезь шедевров, где собраны уникальные образцы русской живописи.

Яркой кульминационной точкой стало награждение! Всем участникам вручили именные дипломамы и медали , преподавателям - диплом "За вклад в развитие детского творчества РФ". Самое главное - вручили долгожданный кубок! Награждение и Гала-концерт проходили в концертном зале «Измайлово». Это было замечательное шоу самых ярких и запоминающих номеров с участием одарённых детей со всех уголков нашей страны, а также с участием Заслуженного артиста РФ Александра Олешко. Позади все тревоги и волнения! Дети получили массу положительных эмоций и потрясающие впечатления! Надеемся, что поездка в Москву останется у них в памяти на долгие годы!