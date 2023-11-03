Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара

Реконструирован переход к памятнику «Освобождение» под мостом по улице 23 Мая, территория, прилегающая к памятнику также благустроена.На Ашкадаре завершается внутреннее устройство павильона, где предусмотрены туалеты. Установлены раздевалки и красивая входная группа с подсветкой.

В завершение поста мэр напомнил горожанам, что на Стерле живут утки, которых можно кормить их, для этого смонтированы уткоматы. Также глава администрации попросил бережно относится к тому, что сделано.

Фото:Рустем Газизов/vk.com