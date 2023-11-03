+2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
3 Ноября , 16:09

Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара

Как  сообщил  глава администрации в социальных сетях, на Стерле  устанавливают пирсы и ограждение, уже появились скамейки и урны, навигаторы, готовы спуски к воде.

Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара

Реконструирован  переход к памятнику «Освобождение» под мостом по улице 23 Мая, территория, прилегающая к памятнику также благустроена.На Ашкадаре завершается  внутреннее устройство павильона, где предусмотрены туалеты. Установлены раздевалки и красивая входная группа  с подсветкой.

В завершение поста мэр напомнил горожанам, что на Стерле  живут утки,   которых можно кормить их, для этого смонтированы уткоматы.  Также глава администрации попросил бережно относится к тому, что сделано.

Фото:Рустем Газизов/vk.com

Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Мэр башкирского Стерлитамака Рустем Газизов проинспектировал ход благоустройства набережных Стерли и Ашкадара
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика