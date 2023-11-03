В ситуационных центрах Башкирии сотрудники военкомата консультируют желающих служить по контракту

На сегодняшний день желающие поступить по контракту могут не ходить в пункт отбора, а позвонить в колл-центр,чтобы узнать информацию о медицинской помощи, социальным пособиям, частичной мобилизации и т.д. Вопросы о СВО лидируют среди остальных. С начала СВО жители Башкирии обратились в ситуационный центр почти 38 тысяч раз. Кроме таких тем, как реабилитация, бронь и отсрочка, положенные выплаты, кредитные каникулы, часто звучат вопросы о контрактной службе. Для того,чтобы оказать полную консультацию, решили подключить к работе и сотрудников военкомата. Они уточняют военно-учетную специальнось кандидатов, место службы, наличие боевого опыта. На основе полученных сведений,офицеры тут же по телефону говорят жителям республики, на какой должности и где они могут служить сейчас.

Эксперт ситцентра Башкирии Лилиана Даутова пояснила «Башинформу», что они решили обратиться за помощью к офицерам не потому,что консультация операторов неудовлетворительна, а потому,что нужно было снять первичную нагрузку, с которой столкнулись военкоматы. Теперь два офицера сразу оказывают консультацию позвонившему в ситцентр.

От такого формата работы выгодно всем: желающим заключить контракт не нужно лишний раз выезжать из дома, а также представителям военкоматов, которые экономят время. По мнению Лилии Даутовой, телефонный разговор является промежуточным этапом, который помогает потенциальному добровольцу определиться с выбором.

В ситцентр также продолжают обращаться семьи, ветераны боевых действий, бойцы, который сейчас находятся в зоне СВО. Лилия рассказала, что вчера поступил звонок от военнослужащего,который получил серьезное ранение. Ему нужно изготовить протез в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо оформление инвалидности и получение направления от РКБ. Сотрудники ситцентра будут сопровождать его, пока окончательно не решится вопрос.

Также недавно поступил звонок от супруги военнослужащего.Ей нужно было пройти курсы химиотерапии (ей диагностировали рак), но за маленькими детьми (3 и 6 лет) некому было присмотреть, поэтому она позвонила в ситуационный центр с просьбой вернуть супруга домой. В республиканском онкоцентре запросили справку о том, что женщина действительно болеет и нуждается в длительной химиотерапии. Затем документы направили в военную часть.Военнослужащего отправили домой. Сейчас он помогает своей семье.

Лилия Даутова отметила, что таких сложных жизненных ситуаций очень много. Одна из задач коллектива - не просто проконсультировать и завершить звонок, а помочь решить проблему,буквально ведя за руку.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (347) 218-19-19 (ситуационный центр), 122 и 117 (единые федеральные номера), 8 (347) 248–29–31 (военкомат РБ).

Для жителей Стерлитамака получить более подробную информацию можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-11-02/v-situatsionnom-tsentre-bashkirii-zhelayuschih-sluzhit-po-kontraktu-konsultiruyut-sotrudniki-voenkomata-3503341