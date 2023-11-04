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4 Ноября , 16:21

В Москве появилась башкирская «Берлога»

На площадке ВДНХ открылся стенд Республики Башкортостан в ходе международной выставки «Россия».

В Москве появилась башкирская «Берлога»
В Москве появилась башкирская «Берлога»

На площадке ВДНХ открылся стенд Республики Башкортостан в ходе международной выставки «Россия».

По сценарию космический корабль из Башкирии прибыл на территорию ВДНХ с главными достижениями региона.

Башкирские танцы, мелодии курая, роботы и молодые люди в образах космонавтов представили Прошлое, настоящее и будущее республики.

Особой популярностью стенд Башкортостана обязан киберфизической платформе «Берлога». Он представляет серию мобильных игр, позволяющих обучать школьников навыкам программирования и современного технология.

Популярностью у посетителей выставки пользуется ещё одна новая разработка – «пиар аттракцион» – знакомит с историей, природой Башкирии, её промышленным развитием.

Фото: https://panoramarb.ru/

В Москве появилась башкирская «Берлога»
В Москве появилась башкирская «Берлога»
В Москве появилась башкирская «Берлога»
В Москве появилась башкирская «Берлога»
В Москве появилась башкирская «Берлога»
В Москве появилась башкирская «Берлога»
В Москве появилась башкирская «Берлога»
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"Стерлитамакский рабочий"

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