В Башкирии с успехом идёт спектакль по русским былинам на новый лад

Режиссёр-постановщик спектакля Айдар Зарипов переработал русские былины и сказания так, что они сохранили исконный смысл и обрели современное звучание. Остроумные реплики и оригинальные сценические решения, эффектные декорации, богатырские «кони», которых хочется погладить – только ли в этом секрет успеха спектакля?

– Мы привыкли, что Соловей-разбойник – это отрицательный персонаж. Но не в этой сказке. Здесь он призывает к объединению для победы над силами зла, – делится впечатлениями от увиденного воспитанница школы юных журналистов «Автор» Лера Кабаа. – Этот герой открыл для меня самобытность и красоту башкирской культуры. Восторг и шквал эмоции вызвал "продвинутый" Князь. Он катается на электросамокате, разговаривает по iPhone 13 и прогрессивно мыслит. У него самые верные друзья, он зажигательно исполняет как русскую плясовую, так и современные танцы… Актёрам, рассказавшим сказку, поверили все: дети смеялись и хлопали, взрослые кричали: «Браво!». А откуда-то из глубины зала доносилось: «Ай-е!». Общение продолжилось и после спектакля: актёры, сыгравшие Князя, Соловья-разбойника, Забаву Путятишну и Супостата, разговаривали и фотографировались со своими маленькими зрителями. Это дорогого стоит – постоять на сцене рядом с любимым героем. Хорошее настроение и тёплые, добрые воспоминания будут долго храниться у меня в сердце.

– Когда детям нравится спектакль, и нам нравится играть, – говорит Расиль Сынбулатов (Соловей-разбойник). – Мы от души вкладываемся в эту работу. Сказку тяжеловато играть: дети – это серьёзно.

– Я обычно играю положительных персонажей и мне было довольно сложно вжиться в роль злодея, – признаётся Ирек Ибрагимов (Супостат). – Я два месяца работал над этим образом. Как? Мы ходили по улицам, наблюдали за поведением, например, не очень трезвых людей и примеряли их повадки на себя. Мы рады, что в итоге образы получились.

– Эта сказка детям на самом деле очень нравится, – делится наблюдениями Марат Зубаиров (Князь). – Они понимают придуманные нами фишки, интерактивные игры, речевые обороты. Нам уже предложили поставить продолжение этой истории.

И мы, зрители, будем ждать новой встречи с полюбившимися героями.