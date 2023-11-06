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6 Ноября , 17:10

В Башкирии вслед за столкновением автомашин возник пожар

Это случилось на автодороге, идущей из Стерлитамака в сторону Белорецка и Магнитогорска. Пожарным удалось предотвратить самое страшное.

В Башкирии вслед за столкновением автомашин возник пожар
В Башкирии вслед за столкновением автомашин возник пожар

Машины столкнулись. "Ладу Гранта" при этом вынесло с дороги, в ней возник пожар. Пожарным, вовремя прибывшим к месту ДТП, удалось предотвратить самое страшное – они успели отключить аккумуляторную батарею, сбить пламя и вытащить водителя, которому понадобилась госпитализация.

Снимки пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС

Машины столкнулись. Ладу Гранта при этом вынесло с дороги, в ней возник пожар. Пожарным, вовремя прибывшим к месту ДТП, удалось предотвратить самое страшное – они успели отключить аккумуляторную батарею, сбить пламя и вытащить водителя, которому понадобилась госпитализация.

Снимки пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС

В Башкирии вслед за столкновением автомашин возник пожар
В Башкирии вслед за столкновением автомашин возник пожар
В Башкирии вслед за столкновением автомашин возник пожар
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"Стерлитамакский рабочий"

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