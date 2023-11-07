Многодетная мама из Башкирии решила служить поваром в зоне СВО

Эта информация появилась в соцсети главы администрации Куюргазинского района Юлая Ильясова.

Его землячка – многодетная мама и профессиональный повар – решила кормить воинов, выполняющих боевые задачи спецоперации. Её дети в это время будут находиться у бабушки.

Как ранее сообщало ИА "Башинформ", с октября 2023 года участникам спецоперации повысили зарплату, теперь она составляет от 210 тысяч рублей. Жители Башкирии, желающие заключить контракт, могут обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19 или в ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф

Фото: Юлай Ильясов/vk.com