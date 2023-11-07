Школьники из Башкирии стали участниками международной выставки в Москве

4 ноября в Москве на ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия», которая демонстрирует главные достижения страны. Ее участниками стали 89 российских регионов.

Четверо учащихся Башкирского лицея-интерната №3 г. Стерлитамака представили пилотный проект от нашего региона. Ребята помогли гостям протестировать мобильную игру «Берлога», в которой задействованы добрые медведи с другой планеты, программисты, инженеры и другие представители высокотехнологичной цивилизации. Благодаря такой игре, пользователи обучаются программированию, робототехнике, управлению БПЛА.

Источник: пресс-служба Минобразования РБ

Фото: пресс-служба Минобразования РБ