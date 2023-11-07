+8 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
7 Ноября , 12:25

Школьники из Башкирии стали участниками международной выставки в Москве

Ребята из Стерлитамака презентовали на форуме проект «Берлога», смысл которого через доступную форму вовлечь учащихся школ в инженерное творчество.

Школьники из Башкирии стали участниками международной выставки в Москве
Школьники из Башкирии стали участниками международной выставки в Москве

4 ноября в Москве на ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия», которая демонстрирует главные достижения страны. Ее участниками стали 89 российских регионов.

Четверо учащихся Башкирского лицея-интерната №3 г. Стерлитамака представили пилотный проект от нашего региона. Ребята помогли гостям протестировать мобильную игру «Берлога», в которой задействованы добрые медведи с другой планеты, программисты, инженеры и другие представители высокотехнологичной цивилизации. Благодаря такой игре, пользователи обучаются программированию, робототехнике, управлению БПЛА.

Источник: пресс-служба Минобразования РБ

Фото: пресс-служба Минобразования РБ 

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru