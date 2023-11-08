Новые краски тоже будут радостными, а пока наслаждаемся видами уходящей осени.
Природа Башкирии - ожидание зимы
Пока ещё можно поймать взглядом и фотокамерой синеву воды и неба. Но совсем скоро ляжет снег, а по воде, скованной льдом, можно будет ходить. Новые краски тоже будут радостными, а пока наслаждаемся картинками уходящей осени.
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