Природа Башкирии - ожидание зимы

Пока ещё можно поймать взглядом и фотокамерой синеву воды и неба. Но совсем скоро ляжет снег, а по воде, скованной льдом, можно будет ходить. Новые краски тоже будут радостными, а пока наслаждаемся картинками уходящей осени.