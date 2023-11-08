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8 Ноября , 14:56

Школьник из Башкирии спас от смерти маленькую девочку

Тринадцатилетний Ярослав Юламанов из села Ташкиново (Нефтекамск) увидел, как в озере тонет пятилетняя девочка. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения UTV.

Школьник из Башкирии спас от смерти маленькую девочку
Школьник из Башкирии спас от смерти маленькую девочку

На камере видно, как девочка подходит к озеру и что-то осматривает на берегу. В следующий миг она оступается и падает в воду. Тем временем семиклассник сидел на пирсе вместе со своими друзьями. Он увидел тонущего ребёнка и бросился на берег, за ним также побежали его друзья.
Семья девочки поблагодарила Ярослава за спасение дочери. В тот день было очень холодно и юный герой заболел из-за ледяной воды, но для него было важно спасти человека.

Мать Ярослава отметила, что не сомневалась в храбрости своего сына, хоть и сама сильно испугалась за его жизнь.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-08/v-bashkirii-shkolnik-spas-tonuschuyu-v-ozere-5-letnyuyu-devochku-3511265 

Фото: газета "Красное знамя" 

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