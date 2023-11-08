Школьник из Башкирии спас от смерти маленькую девочку

На камере видно, как девочка подходит к озеру и что-то осматривает на берегу. В следующий миг она оступается и падает в воду. Тем временем семиклассник сидел на пирсе вместе со своими друзьями. Он увидел тонущего ребёнка и бросился на берег, за ним также побежали его друзья.

Семья девочки поблагодарила Ярослава за спасение дочери. В тот день было очень холодно и юный герой заболел из-за ледяной воды, но для него было важно спасти человека.

Мать Ярослава отметила, что не сомневалась в храбрости своего сына, хоть и сама сильно испугалась за его жизнь.



Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-08/v-bashkirii-shkolnik-spas-tonuschuyu-v-ozere-5-letnyuyu-devochku-3511265

Фото: газета "Красное знамя"