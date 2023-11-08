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8 Ноября , 11:16

В Башкирии на программу усовершенствования поликлиник Уфы планируют потратить 8 млрд рублей

Региональная программа рассчитана на 2024-2029 годы. В 2024 году из выделенной суммы на модернизацию направят 500 миллионов рублей.

В Башкирии на программу усовершенствования поликлиник Уфы планируют потратить 8 млрд рублей
В Башкирии на программу усовершенствования поликлиник Уфы планируют потратить 8 млрд рублей


В рамках программы также ожидается обновление транспортного парка, закупка клинико-диагностического оборудования, капитальный ремонт действующих поликлиник и строительство больниц. В Дёмском районе появится новая поликлиника, для которой уже определили потенциальную площадку.

Радий Хабиров поручил правительству и минздраву региона разработать план по обновлению не только городских и районных учреждений, но и столичных.

Источник и фото: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-08/v-bashkirii-na-programmu-modernizatsii-poliklinik-ufy-planiruyut-potratit-8-mlrd-rubley-3510838 

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