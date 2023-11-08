+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
8 Ноября , 12:57

Военнослужащий СВО из Башкирии показал быт на передовой

Механик-водитель зенитно-ракетного комплекса с позывным «Тор» из Давлекановского района снял на видео замаскированный блиндаж, который солдаты соорудили сами.  

Военнослужащий СВО из Башкирии показал быт на передовой
Военнослужащий СВО из Башкирии показал быт на передовой

Боец показал зрителям спальню, столовую, баню и книжный уголок. Он отметил, что весь быт организован и сооружен силами его товарищей. «Тор» рассказал, что им хватает еды, а столовая у них замаскирована в землянке для того, чтобы бойцы смогли подкрепиться при возможных обстрелах. На видео также показан питомец военнослужащих – котик. Участники СВО надеются, что скоро он начнёт ловить мышей.

Источник:https://vk.com/video/@id672880694?z=video672880694_456241571%2Fpl_672880694_-2 

Фото: Скриншот видео

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru