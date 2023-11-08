Военнослужащий СВО из Башкирии показал быт на передовой

Боец показал зрителям спальню, столовую, баню и книжный уголок. Он отметил, что весь быт организован и сооружен силами его товарищей. «Тор» рассказал, что им хватает еды, а столовая у них замаскирована в землянке для того, чтобы бойцы смогли подкрепиться при возможных обстрелах. На видео также показан питомец военнослужащих – котик. Участники СВО надеются, что скоро он начнёт ловить мышей.

Источник:https://vk.com/video/@id672880694?z=video672880694_456241571%2Fpl_672880694_-2

Фото: Скриншот видео