Военные комиссары Башкирии лично проконсультируют граждан

Жители Стерлитамака могут обратиться в военный комиссариат по адресу ул. Худайбердина, 118. Военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района – Рустам Кантимиров Гаданович.

Контактные данные: деж. 8 (3473) 43-25-19, [email protected]

Прием будет проходить в порядке живой очереди.

Если вы желаете заключить контракт:обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19. Также подробная информация сайте башбат.рф.

Фото Сергея Крамскова

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-11-08/voenkomy-munitsipalitetov-bashkirii-provedut-lichnye-priemy-grazhdan-3511564