+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
9 Ноября , 12:30

Пенсионерка из Башкирии выиграла 10 млн рублей и планирует купить квартиру

Как сообщает пресс-служба «Национальной лотереи», пожилая женщина купила лотерейный билет случайно и выиграла суперприз.

Пенсионерка из Башкирии выиграла 10 млн рублей и планирует купить квартиру
Пенсионерка из Башкирии выиграла 10 млн рублей и планирует купить квартиру

Трудовой стаж  жительницы Башкирии, которая в настоящее время находится на заслуженном отдыхе, составляет  50 лет. За это время женщина пробовала себя в различных профессиях: от швеи до сотрудницы охраны. Билет победительница купила случайно, никакой определённой тактики у неё не было и в удачу она не верила, но вот - повезло! Проживает счастливица в сельской местности.

«Мы с дочкой ехали через город и увидели, что точка продаж лотереи открыта, решили зайти и купить несколько билетов. Один оказался выигышным, - рассказала Забида Ярулловна. А суперприз она планирует потратить на покупку квартиры.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru