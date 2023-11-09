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9 Ноября , 18:45

Политологи объяснили, почему Уфа стала местом проведения крупных международных событий

Сегодня, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в 2024 году ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе.

Политологи объяснили, почему Уфа стала местом проведения крупных международных событий
Политологи объяснили, почему Уфа стала местом проведения крупных международных событий

Глава Башкирии Радий Хабиров дал комментарий по этому поводу, он подчеркнул, что данное событие - большая честь для республики. Форум будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых и  гуманитарных связей между Башкирией и Казахстаном.  Совсем недавно - 19 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в 2024 году Уфа  примет еще одно масштабное событие - форум «Россия – спортивная держава».

Эти решения главы российского государства - предоставлять  право принимать настолько масштабные события, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, и  Уфе, свидетельствуют о том, что республика показала себя как надежного и ответственного организатора.

Как считает  доктор экономических наук Константин Гришин, проведение в год выборов президента России и Главы региона сразу ряда важнейших мероприятий, имеющих большое политическое значение, дело серьезное и ответственное.

Эти решения президента говорят о том, что республика доказала реноме ответственного организатора. Руководство страны все больше доверяет республике и  управленческой команде.

По мнению кандидата политических наук, доцента кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ Кирилла Фадеева,  решения о проведении сразу двух важных мероприяти в РБ объясняется, прежде всего, тем фактом, что Башкирия сегодня -   качественно развивающийся регион по большинству направлений.

"Решение президента – показатель полного доверия к республике", - заявил политолог.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ". 

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"Стерлитамакский рабочий"

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