Политологи объяснили, почему Уфа стала местом проведения крупных международных событий

Глава Башкирии Радий Хабиров дал комментарий по этому поводу, он подчеркнул, что данное событие - большая честь для республики. Форум будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых и гуманитарных связей между Башкирией и Казахстаном. Совсем недавно - 19 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в 2024 году Уфа примет еще одно масштабное событие - форум «Россия – спортивная держава».

Эти решения главы российского государства - предоставлять право принимать настолько масштабные события, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, и Уфе, свидетельствуют о том, что республика показала себя как надежного и ответственного организатора.

Как считает доктор экономических наук Константин Гришин, проведение в год выборов президента России и Главы региона сразу ряда важнейших мероприятий, имеющих большое политическое значение, дело серьезное и ответственное.

Эти решения президента говорят о том, что республика доказала реноме ответственного организатора. Руководство страны все больше доверяет республике и управленческой команде.

По мнению кандидата политических наук, доцента кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ Кирилла Фадеева, решения о проведении сразу двух важных мероприяти в РБ объясняется, прежде всего, тем фактом, что Башкирия сегодня - качественно развивающийся регион по большинству направлений.

"Решение президента – показатель полного доверия к республике", - заявил политолог.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".