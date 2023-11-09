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9 Ноября , 17:28

Представители Башкирии рассказали о впечатлениях от форума сотрудничества Казахстана и России

Конференция проходила в городе Костанае (Казахстан), где побывали представили Башкортостана.

Представители Башкирии рассказали о впечатлениях от форума сотрудничества Казахстана и России
Представители Башкирии рассказали о впечатлениях от форума сотрудничества Казахстана и России

По словам заместителя директора ООО «Башкирский бройлер» и ООО «УК Стар Нафта» Евгения Дорошко, Казахстан является стратегическим партнёром для наших представителей, так как основной объём инкубационного яйца поступает в Казахстан и это очень выгодно.
Коммерческим директором предприятия Алиной Асадуллиной было добавлено, что площадки подобного уровня для предпринимателей Башкирии очень важны, так как они позволяют наладить новые профессиональные связи. Она рассказала, что коллеги из Казахстана их принимают дружелюбно. Каждый год они также посещают форум птицеводов Казахстана, где знакомятся с коллегами по цеху.
Ранее представитель Башкирской содовой компании рассказал о планах построить в Казахстане химический комплекс.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-11-09/predstaviteli-bashkirii-podelilis-emotsiyami-ot-foruma-sotrudnichestva-kazahstana-i-rossii-3513113 

 

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