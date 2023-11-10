Башкирия заняла третье место по международной активности среди регионов

Экономическая мощь Башкирии и ее активное сотрудничество с зарубежными партнерами поместили регион в число лидирующих. По мнению экспертов, эти регионы имеют богатую историю взаимодействия с иностранными партнерами. Они успешно привлекают инвесторов и развивают существующие контакты в условиях геополитической конфронтации, обладая сильными лоббистскими возможностями благодаря главам регионов и правительствам.

Одно из важных событий международного значения в Башкирии остаётся проведение Х Форума регионов России и Беларуси, на котором присутствовали высокопоставленные представители двух стран.

Из-за ухода западных компаний регионы стали искать новых инвесторов на азиатских рынках, прежде всего в Китае. Проекты, связанные с китайской провинцией Ляонин и ОЭЗ "Алга", являются важными для Башкирии. Кроме того, последние месяцы характеризовались увеличением сотрудничества с государствами Средней Азии. Делегация Башкирии уже посетила Казахстан и заключила соглашение о сотрудничестве с казахстанским предприятием IronConcentrateCompan.

Турция является одной из немногих стран НАТО, поддерживающих приемлемые отношения с Россией. Это побуждает региональных лидеров усилить взаимодействие с этой страной. Башкирия успешно сотрудничает с турецким бизнесом в рамках инвестиционного проекта компании SanicaPipe, посвященного производству пластиковых изделий.

Нельзя не отметить также важность Беларуси для России. Башкирия установила два сотрудничества с белорусским холдингом "Амкодор".

Фото: Олег Яровиков