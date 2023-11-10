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10 Ноября , 12:47

Башкирия заняла третье место по международной активности среди регионов

Отчет, опубликованный «Центром развития региональной политики», подтверждает это достижение.

Башкирия заняла третье место по международной активности среди регионов
Башкирия заняла третье место по международной активности среди регионов

Экономическая мощь Башкирии и ее активное сотрудничество с зарубежными партнерами поместили регион в число лидирующих. По мнению экспертов, эти регионы имеют богатую историю взаимодействия с иностранными партнерами. Они успешно привлекают инвесторов и развивают существующие контакты в условиях геополитической конфронтации, обладая сильными лоббистскими возможностями благодаря главам регионов и правительствам.

Одно из важных событий международного значения в Башкирии остаётся проведение Х Форума регионов России и Беларуси, на котором присутствовали высокопоставленные представители двух стран.

Из-за ухода западных компаний регионы стали искать новых инвесторов на азиатских рынках, прежде всего в Китае. Проекты, связанные с китайской провинцией Ляонин и ОЭЗ "Алга", являются важными для Башкирии. Кроме того, последние месяцы характеризовались увеличением сотрудничества с государствами Средней Азии. Делегация Башкирии уже посетила Казахстан и заключила соглашение о сотрудничестве с казахстанским предприятием IronConcentrateCompan.

Турция является одной из немногих стран НАТО, поддерживающих приемлемые отношения с Россией. Это побуждает региональных лидеров усилить взаимодействие с этой страной. Башкирия успешно сотрудничает с турецким бизнесом в рамках инвестиционного проекта компании SanicaPipe, посвященного производству пластиковых изделий.

Нельзя не отметить также важность Беларуси для России. Башкирия установила два сотрудничества с белорусским холдингом "Амкодор".

Фото: Олег Яровиков 

Башкирия заняла третье место по международной активности среди регионов
Башкирия заняла третье место по международной активности среди регионов
Башкирия заняла третье место по международной активности среди регионов
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